تراند الفن: لهذا السبب .. “مسلي آل معمر” يرفض ضم اللاعب “كريستيانو رونالدو” لصفوف النصر!

صحيفة المرصد : رد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر على تغريدات العديد من متابعيه على تويتر، حيث طالبه أحد المشجعين بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي أشارت العديد من التقارير إلى رغبته في الرحيل عن ناديه الإيطالي هذا الموسم.

وقال المغرد، الذي أرفق صورة رونالدو مع تعليقه: ”أبو عبدالله.. وقع معه وبتدعيلي“، ليرد عليه آل معمر: ”عمره 36 عاما“، في إشارة إلى تقدم النجم البرتغالي في العمر وقربه من الاعتزال.

وفي نهاية حديثه، رد آل معمر على مغرد سأله ”هل تغضبك بعض الآراء؟“، ليجيب: ”الانتقادات عني عادي.. لكن أي تقليل أو استنقاص من اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري تغضبني.. لأن هؤلاء رجال النصر وأسلحته في الميدان“.