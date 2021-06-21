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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 9 دقائق مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : رد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر على تغريدات العديد من متابعيه على تويتر، حيث طالبه أحد المشجعين بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي أشارت العديد من التقارير إلى رغبته في الرحيل عن ناديه الإيطالي هذا الموسم.
وقال المغرد، الذي أرفق صورة رونالدو مع تعليقه: ”أبو عبدالله.. وقع معه وبتدعيلي“، ليرد عليه آل معمر: ”عمره 36 عاما“، في إشارة إلى تقدم النجم البرتغالي في العمر وقربه من الاعتزال.
وفي نهاية حديثه، رد آل معمر على مغرد سأله ”هل تغضبك بعض الآراء؟“، ليجيب: ”الانتقادات عني عادي.. لكن أي تقليل أو استنقاص من اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري تغضبني.. لأن هؤلاء رجال النصر وأسلحته في الميدان“.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لهذا السبب .. “مسلي آل معمر” يرفض ضم اللاعب “كريستيانو رونالدو” لصفوف النصر! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.