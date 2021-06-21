تراند الفن: أبو الغيط: البديل حال استمرار إثيوبيا في التعنت بشأن السد خطر للغاية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا إذا استمرت في تعنتها ونفذت الملء الثاني للسد سيكون الموقف خطيرا للغاية وسيكون له عواقبه بالتأكيد، متمنيًا عدم الوصول لهذه المرحلة، وأن يسود العقل والهدوء وعدم التعنت أيضًا يسود، وكذلك المصلحة المشتركة للدول الثلاثة تسود، لأن البديل خطر للغاية.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تعنت إثيوبيا وقيامها بالملء الثاني دون أي مفاوضات يعني أن هذا الأمر يُهدد شعوب بالموت، وهذه الشعوب قد تتفاعل بشكل يؤدي إلى أشياء ليست في صالح السلام والاستقرار، موضحًا أن أعضاء الجامعة العربية كانوا واضحين بشكل كامل في تأييد المطلب المصري السوداني بخصوص المفاوضات.

وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القرار جرى اتخاذه بالإجماع ولم يكن هناك أي تحفظ من أي دولة، بينما القرارات السابقة كان يُقال فيها: «اعطوا فرصة للمفاوضات، اعملوا فرصة أخرى للحوار والتشاور ما بين الأطراف الثلاثة، دول مثل الصومال وجيبوتي كانوا بيقولوا كدة، بس المرة دي محصلتش».

وأوضح السفير أحمد أبو الغيط، أنه عندما يكون هناك خلافات عربية – عربية تؤدي إلى احتدام ونشعر وكأننا نسير على «سلك مشدود»، مضيفًا: «كل طرف قاعد متحفز للأطراف الأخرى وقاعة الجامعة حصل فيها تلاسن حاد جدا على مستوى مرات ومرات في 2017 و 2018 و 2019، المرة دي كانت سهلة بالكامل، وأفضل، المناخ أحسن جدا».