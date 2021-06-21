تراند الفن: “صفية العسيري” شبيهة “ريم عبدالله” تكشف لـ “المرصد” بداية دخولها عالم الشهرة وهدفها القادم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - صحيفة المرصد : لا يختلف أحد على الدور الكبير الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة في ظهور كثير من المشاهير من فئة الشباب، وكان السناب شات واحدًا من أبواب الشهرة لكثيرين ومنهم “صفية العسيري” ، التي أجرت صحيفة المرصد حوارًا معها، كشفت فيه كثير من التفاصيل، وهو ما نبرزه في السطور التالية.

بداية.. كيف تقدم صفية العسيري نفسها؟

امرأة سعودية مُكافحة وكلها أمل وطموح وذلك بفضل الله ثم فضل أمير الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي غير نظرتنا للحياة وجعل أحلامنا وطموحاتنا تصل عنان السماء كسعوديات ونمثل نصف المجتمع.

هل بداية شهرتك الحقيقية، كانت من السناب شات أم التيك توك؟

طبعاً السناب شات

من خلال حضورك وتفاعل الجمهور معك.. ما هو الأقرب لك السناب شات أم التيك توك؟

السناب شات له مميزاته والتيك توك كذلك، ولكن أكيد التيك توك تفاعل الجمهور فيه بشكل أكبر، كذلك في أي بث أظهر فيه أكون مع الناس بكل بساطة وعلى سجيتي وطبيعتي، وهذا اللي يحبه الجمهور البساطة والعفوية بدون تكلف ولا تصنع.

ما هو المحتوى الحالي الذي تركزين عليه؟ وما هو هدف صفية العسيري القادم؟

المحتوى.. هذه الكلمة أصبحت عقوبة على المشاهير، وأتمنى العالم تفهم ما هو معنى محتوى ولمن تُطلب منه، وأنا حتى الآن ما بدأت والقادم أجمل، أما بخصوص أهدافي القادمة أنا طموحي أكون إعلاميه مُتميزة وأوصل لنبض الشعب خصوصاً المرأة السعودية أتمنى أكون صوتهم المسموع.

مؤخراً تردد عبر وسائل التواصل أنك تشبهين الفنانة ريم عبد الله.. كيف كانت ردت فعلك؟ وكيف تعاملتي مع تفاعل الجمهور؟

طبعاً لم أستغرب الحديث عن الشبه بيني وبين الفنانة ريم عبد الله، لأن هذا الرأي سمعته من سنين من قبل السوشيال ميديا، وتكرر أكثر من مرة وقت ما كانت هي تمثل بمسلسل بيني وبينك مع الفنان حسن عسيري، وحقيقة أنا أحب ريم عبد الله وهي إنسانة راقية بتعاملها وسبق وجمعتنا صدفة وكانت قمة بالأخلاق والأدب وأتوجه لها بالتحية.

لماذا لا نشاهدك في مجال الأزياء والموضة رغم أنك تملكين المقومات؟

إن شاء الله القادم أجمل.

هل سنشاهدك في مجال التمثيل أو الإعلام؟ وهل عُرض عليك العمل بأي مجال منهما؟

بالفعل عُرض على ذلك ولكن بسبب أزمة كورونا شعرت إنه الوقت غير مناسب، ولكن لو عُرض عليه مستقبلاً لن أتردد، والتمثيل هوايتي وأتمنى أن تتاح لي الفرصة فيه مستقبلاً.

ماذا قدمت لك الشهرة؟

أهم ما قدمته لي محبة الناس وسؤالهم عني، وكذلك علمتني أن عقول الناس ونفسياتهم وتفكيرهم مُختلف، ولا بد أن يكون عندي ضبط نفس من ناحية ردة فعلي إذا لم يعجبني شيء، أو قيل عني شيء غير صحيح، ولا أنكر أن الشهرة جميلة ولكن في حال لم آخذ أي موضوع بشكل شخصي، والانضباط بردود الأفعال أكبر شيء قدمته لي.

كلمة أخيرة توجهها صفية العسيري لـ “صحيفة المرصد” .

شكراً لكم على اهتمامكم ومصداقيتكم وحسن تعاملكم وأتمنى لكم التوفيق.