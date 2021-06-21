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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
حرص أحمد حجازي، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، على تقديم واجب العزاء في نجم الإسماعيلي عبد الرحمن أنوس، الذي وافته المنية أمس الأحد.
وأعلم مسئولو الإسماعيلي تلقي واجب العزاء في النجم الراحل، وإقامة سرادق عزاء حضره لفيف من نجوم كرة القدم، لتقديم واجب العزاء في النجم الراحل.
وتوفى عبد الرحمن أنوس أثر أزمة صحية عن عمر يناهز 72 عامًا.
حصل أنوس مع الإسماعيلي على بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1969 كأول بطولة قارية لنادي عربي، فيما شارك مع الفريق في جولات المجهود الحربي، وتقلد عقب اعتزاله عدة مناصب إدارية وفنية بالإسماعيلي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد حجازي يحضر عزاء أنوس (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.