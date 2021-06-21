تراند الفن: أحمد حجازي يحضر عزاء أنوس (صور)

حرص أحمد حجازي، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، على تقديم واجب العزاء في نجم الإسماعيلي عبد الرحمن أنوس، الذي وافته المنية أمس الأحد.

وأعلم مسئولو الإسماعيلي تلقي واجب العزاء في النجم الراحل، وإقامة سرادق عزاء حضره لفيف من نجوم كرة القدم، لتقديم واجب العزاء في النجم الراحل.

وتوفى عبد الرحمن أنوس أثر أزمة صحية عن عمر يناهز 72 عامًا.

حصل أنوس مع الإسماعيلي على بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1969 كأول بطولة قارية لنادي عربي، فيما شارك مع الفريق في جولات المجهود الحربي، وتقلد عقب اعتزاله عدة مناصب إدارية وفنية بالإسماعيلي.