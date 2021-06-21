تراند الفن: حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏14 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة

يتميز مولود برج العذراء بصراحته مع الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني قد تشعر اليوم بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق. حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا. ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

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