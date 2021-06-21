تراند الفن: ​​رئيس “الطريق والكباري” يكشف مصير الميكروباص عقب الانتهاء من تطوير الدائري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:10 صباحاً - كتب- محمد عمارة:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل تطوير الطريق الدائري وتشغيل أتوبيس الـBRT.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” إن محطات الأتوبيس ستكون رئيسية فقط، بمعنى أن المحطات ستكون في المناطق التي تشهد كثافات سكانية ومرورية كبيرة، كمحطات المرج والسلام والعاشر، بينما لا يمكن أن يتوقف الأتوبيس في أي محطة أخرى بخلاف المحطات الكبيرة التي سيتم إعلانها.

وفيما يخص مكان الأتوبيس أعلى الطريق الدائري، قال مصطفى إن الأتوبيس سيكون في منتصف الطريق، وسيتم إنشاء كباري لتنزيل الركاب في المحطات المختلفة على جانبي الطريق الدائري في الاتجاهين.

من ناحية أخرى، أكد مصطفى أنه سيتم منع سير الميكروبصات نهائيًا أعلى الطريق الدائري، وسيقتصر فقط على نقل الركاب بين لمحطات الأتوبيس أسفل الطريق الدائري من خلال “طريق خدمة”.

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