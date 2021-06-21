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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:10 صباحاً - كتب- محمد عمارة:
كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل تطوير الطريق الدائري وتشغيل أتوبيس الـBRT.
وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” إن محطات الأتوبيس ستكون رئيسية فقط، بمعنى أن المحطات ستكون في المناطق التي تشهد كثافات سكانية ومرورية كبيرة، كمحطات المرج والسلام والعاشر، بينما لا يمكن أن يتوقف الأتوبيس في أي محطة أخرى بخلاف المحطات الكبيرة التي سيتم إعلانها.
وفيما يخص مكان الأتوبيس أعلى الطريق الدائري، قال مصطفى إن الأتوبيس سيكون في منتصف الطريق، وسيتم إنشاء كباري لتنزيل الركاب في المحطات المختلفة على جانبي الطريق الدائري في الاتجاهين.
من ناحية أخرى، أكد مصطفى أنه سيتم منع سير الميكروبصات نهائيًا أعلى الطريق الدائري، وسيقتصر فقط على نقل الركاب بين لمحطات الأتوبيس أسفل الطريق الدائري من خلال “طريق خدمة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس “الطريق والكباري” يكشف مصير الميكروباص عقب الانتهاء من تطوير الدائري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.