فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:10 صباحاً - كشفت تقارير صحفية إسبانية وتشيلية عن فضيحة أخلاقية داخل معسكر منتخب تشيلي المقام لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا المقامة في الفترة الحالية.
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مجموعة من لاعبي تشيلي وبالتحديد سبعة لاعبين قاموا بكسر قواعد فقاعة الوقاية من فيروس كورونا في فندق إقامة المنتخب وأقاموا حفل خاص مع عدد من فتيات الليل.
وأكدت الصحيفة أن اللاعبين السبعة الذين قاموا بهذا الأمر هم كل من ” جان مينيسيس، وجييرمو ماريبان، وأرتورو فيدال، وجاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجيز، وإدواردو فارجاس”.
وحسب ما أشارت إليه الصحيفة فإنه تم اكتشاف أمر هؤلاء اللاعبين من جانب منتخب تشيلي ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم بسبب هذه الواقعة.
ويستعد منتخب تشيلي لمواجهة نظيره أوروجواي اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا، ولكن لم يتحدد موقف هؤلاء اللاعبين من المشاركة بعد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: على رأسهم فيدال.. لاعبو تشيلي يكسرون قواعد فقاعة كورونا في المنتخب ويقيمون حفل خاص مع فتيات ليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.