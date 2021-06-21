تراند الفن: على رأسهم فيدال.. لاعبو تشيلي يكسرون قواعد فقاعة كورونا في المنتخب ويقيمون حفل خاص مع فتيات ليل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:10 صباحاً - كشفت تقارير صحفية إسبانية وتشيلية عن فضيحة أخلاقية داخل معسكر منتخب تشيلي المقام لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا المقامة في الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مجموعة من لاعبي تشيلي وبالتحديد سبعة لاعبين قاموا بكسر قواعد فقاعة الوقاية من فيروس كورونا في فندق إقامة المنتخب وأقاموا حفل خاص مع عدد من فتيات الليل.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين السبعة الذين قاموا بهذا الأمر هم كل من ” جان مينيسيس، وجييرمو ماريبان، وأرتورو فيدال، وجاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجيز، وإدواردو فارجاس”.

وحسب ما أشارت إليه الصحيفة فإنه تم اكتشاف أمر هؤلاء اللاعبين من جانب منتخب تشيلي ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم بسبب هذه الواقعة.

ويستعد منتخب تشيلي لمواجهة نظيره أوروجواي اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا، ولكن لم يتحدد موقف هؤلاء اللاعبين من المشاركة بعد.