نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم مول على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في المقال التالي

عروض العثيم مول على الأجهزة المنزلية وأدوات الطبخ بالإضافة إلى خصومات هائلة على الجوالات. وتتضمن العروض أيضاً تخفيضات على بعض المنسوجات وشنط السفر. هذا بالإضافة إلى ما تقدمه أسواق عبد الله العثيم من عروض متميزة. وتخفيضات رائعة على شاشات التلفزيون من العلامات التجارية المختلفة بأسعار متفاوتة تحقق الرضى للعملاء. ومن المعروف أن أسواق العثيم تقدم أعلى مستويات خدمة العملاء وجودة المنتجات حيث تأتي في المركز الثاني بعد هايبر بنده في المملكة. عروض العثيم مول استمتعي بضرب البيض وإعداد المعجنات بكل سهولة ويسر. واحصلي على القوام المطلوب لإعداد أشهى الوصفات مع عجانة بانيكس بقوة 350 واط مقابل 99 ريال فقط.

اقلي البطاطس بسهولة وجودة عالية مع مقلاة بطاطس بانيكس الرائعة. متوفرة الآن بسعر 167 ريال سعودي.

احصلي على أرز ناضج بجودة عالية مع طباخة أرز بانيكس سعة 1.8 لتر بسعر 69 ريال فقط.

اغلي الماء في ثوان معدودة مع غلاية مياه بانيكس سعة 1.8 لتر مقابل 55 ريال فقط.

الوسيلة الأمثل لحمل أمتعتك خلال السفريات المختلفة متوفرة بثلاث أحجام مختلفة. شنطة سفر ماي ترفل ترولي مقاس 20 بسعر 89 ريال، ومقاس 24 بسعر 109 ريال. بينما مقاس 28 بسعر 129 ريال فقط. احصلي على هواء رطب مع مرطب هواء جويكار بسعر 139 ريال.

مقابل 289 ريال سعودي فقط يمكنك شراء ميكرويف نيكاي سعة 30 لتر. لتسخين الأطعمة وفك المجمدات بكل سهولة وسرعة.

اشتري قدر الضغط الكهربائي جي في سي 8 ل بسعر 259 ريال فقط.

نظفي منزلك بسهولة ويسر وتخلصي من الأتربة بسرعة كبيرة مع مكنسة جي في سي برميل 1800 وات. متوفرة الآن مقابل 149 ريال فقط.

متوفرة في جميع فروع أسواق العثيم مكنسة كهربائية جيباس بسعر 145 ريال فقط.



يمكنك الآن شراء طقم قدور تراست ستيل 9 حبة بسعر 199 ريال سعودي فقط ضمن عروض هذا الأسبوع.

متوفر ترموس رويال فورد سعة 1.3 لتر بسعر 34 ريال، سعة 1.6 لتر بسعر 39 ريال. كما يوجد سعة 1.9 لتر بسعر 45 ريال سعودي.

اشتري الآن قدر ضغط سوبر فيسا سعة 9 لتر مقابل 79 ريال سعودي.

احصل على قدر سويت هوم غير لاصقة مقابل 42 ريال لمقاس 26 سم، أو مقابل 47 ريال لمقاس 28 سم. بينما مقاس 30 سم متوفر مقابل 48 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مول على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم مول على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.