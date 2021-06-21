تراند الفن: وظائف شاغرة في البنك التجاري الدولي وشركة فيزا.. تعرف على الشروط

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 صباحاً - طرحت كل من شركة فيزا والبنك التجاري الدولي CIB، عددا من الوظائف الشاغرة، للعمل لدى تلك المؤسسات المصرفية والمالية، شرط توافر عددا من المهام والشروط للحصول على الوظيفة.

وظيفة البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن حاجته إلى (Payroll Processor)، بشروط هي:

– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

– مهارات التخطيط والتنظيم الجيد.

– فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– درجة البكالوريوس في أي تخصص.

– الحد الأدنى من 0 – 2 سنوات من الخبرة، ويفضل أن يكون ذلك في مجال الموارد البشرية.

وظيفة شركة فيزا

كما أعلنت شركة فيزا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي «Senior Manager ،Predictive Data Insights»، للعمل لدى الشركة بشروط ومهام هي:

– العمل مع الفرق الداخلية التي تواجه العملاء ويؤدي السوق إلى تطوير شركاء التوزيع والفرق القطرية لتطوير والحفاظ على خط أنابيب قوي لضمان تحقيق الأهداف.

– دعم وقيادة «عند الضرورة» مناقشات العملاء كمنتج SME والعمل مع العملاء المحتملين والشركاء الداخليين لإنشاء حلول بناءً على احتياجات العميل.

– المشاركة مع فرق Global Data Product لضمان توفر مواد وأدوات مبيعات فعالة وتلبية احتياجات الفرق المحلية.

– تنفيذ برامج تجريبية مستهدفة وفقًا للخطط لإثبات صحة المفهوم قبل تثبيت خارطة طريق أوسع للعميل للمنتجات المصممة حديثًا.

– ضمان العمليات التشغيلية وإعداد التقارير لتتبع وإدارة فرص العملاء بشكل فعال.

– قيادة المبيعات والتنفيذ والدعم للنتائج التنبؤية وحلول البيانات الجديدة الأخرى.

– مسؤول عن تطوير المنتجات الإقليمية الشاملة وتسويق حلول البيانات الجديدة، بما في ذلك أهداف الإيرادات ذات الصلة.

– إنشاء والحفاظ على خرائط طريق المنتج لأسواقنا عبر الشراكة عن كثب مع المنتج العالمي والفرق القطرية والفرق X-Functional.

الشروط والمؤهلات

– خبرة في العمل مع المؤسسات المالية.

– خبرة من 7 – 10 سنوات في ملكية/ مبيعات المنتج في نتائج البيانات التنبؤية المعقدة وواجهات برمجة التطبيقات ومنتجات البيانات بشكل عام.

– معرفة وخبرة عميقة في التحليل وعلوم البيانات والمنتجات والحلول ذات الصلة وتطبيق التكنولوجيا لحل تحديات الأعمال.

– مهارات الاتصال والتنظيم وإدارة المشاريع ممتازة.

– مهارات ممتازة في التعاون متعدد الوظائف، وخبرة في العمل في المنظمات المصفوفة.

– حل المشكلات التحليلية والإبداعية.

– القدرة على بناء وإدارة البرامج من البداية.

– سريع التعلم مع القدرة على التكيف والتحرك بسرعة لتحقيق الأهداف.

– إجادة اللغة الإنجليزية، واللغات الإقليمية الأخرى ستكون مكافأة «يفضل العربية».

– مريح وماهر في محادثات العملاء واستباقي في دفع تفاعل العميل.

– المعرفة والتحليل تقنيًا، قادر على إدارة المحادثات مع فرق علوم البيانات والتعامل مع الأسئلة المعقدة المتعلقة بالمنهجية والتحقق من الصحة.

– خبرة في العمل مع العملاء لدمج البيانات في قراراتهم وخوارزمياتهم لدفع نتائج الأعمال.

– معرفة عمليات المبيعات الأساسية في B2B وإدارة أهداف الإيرادات.