تراند الفن: مسؤول يرد على شكوى إمام مسجد خصم من راتبه التأمينات وهو غير مُسجل أو مستفيد!

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏29 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: رد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر الوهيبي على استفسار لإمام مسجد، قال إن راتبه الشهري يتم خصم مبلغ منه تحت بند التأمينات الاجتماعية دون أن يكون مسجل في التأمينات ودون أن يستفد منها.

وخلال ظهوره ببرامج “يا هلا” المذاع عبر شاشة قناة “روتانا خليجية” أوضح الوهيبي أن أئمة ومؤذني المساجد التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية لا يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لا يتم خصم أي مبالغ من رواتبهم لصالح التأمينيات.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية إن صاحب الاستفسار قد يكون معين لدى إحدى الشركات الخاصة، وبالتالي قد يكون عقد العمل الخاص به متضمنا بند لخصم جزء من الراتب لصالح التأمينات.

وردا على سؤال آخر أكد الوهيبي أن نظام الدمج لا يؤثر على طريقة حساب المعاش أو استحقاقه وكذلك على الاستقطاعات، مشددا على أن كل الأمور المرتبطة بالمعاشات ستظل على ما هي عليه حتى مع الدمج.

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