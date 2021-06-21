فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 صباحاً - ينصح العديد من خبراء التجميل، بضرورة عمل مساج للوجه، كلما توافر لدينا الوقت، فيشعر البعض أن ذلك الأمر ترفيهي أو ليس له أهمية، ولكن في الواقع يتميز تلك المساج بالعديد من الفوائد الكبيرة التي يجب ان تعرفها النساء.
تنشيط الدورة الدموية:
-يعمل مساج الوجه لمدة 10 دقائق يومية على تنشيط الدورة الدموية به، مما يؤدي إلى تدفق الدم في البشرة ويجعل أكثر اشراقة وحيوية، كما أنه يساعد البشرة في التخلص من معظم المشاكل التي تواجهها.
التقليل من التجاعيد:
يقلل مساج الوجه من التجاعيد التي تظهر مع تقدم العمر، حيث يقوم على شد الجلد وعدم ارتخائه، إضافة إلى دعم البروتين الطبيعي الموجود في الجلد، مما يخفف من مظهر الخطوط الرفيعة الظاهرة على الوجه.
التقليل من انتفاخ العينين:
عند عمل مساج الوجه، تتوزع السوائل الموجودة في جميع نواحي البشرة، مما يجعل أسفل العين مشدود، لان انتفاخ العينين يحدث بسبب تجمع السوائل أسفلها.
الشعور بالاسترخاء:
تساهم جلسات المساج في الشعور بالاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية للفرد، كما تشعر المرأة بالانتعاش نتيجة تحفيز الجهاز العصبي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يساعد في تنشيط الدورة الدموية.. منافع مساج الوجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.