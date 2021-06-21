تراند الفن: يساعد في تنشيط الدورة الدموية.. منافع مساج الوجه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 صباحاً - ينصح العديد من خبراء التجميل، بضرورة عمل مساج للوجه، كلما توافر لدينا الوقت، فيشعر البعض أن ذلك الأمر ترفيهي أو ليس له أهمية، ولكن في الواقع يتميز تلك المساج بالعديد من الفوائد الكبيرة التي يجب ان تعرفها النساء.

تنشيط الدورة الدموية:

-يعمل مساج الوجه لمدة 10 دقائق يومية على تنشيط الدورة الدموية به، مما يؤدي إلى تدفق الدم في البشرة ويجعل أكثر اشراقة وحيوية، كما أنه يساعد البشرة في التخلص من معظم المشاكل التي تواجهها.

التقليل من التجاعيد:

يقلل مساج الوجه من التجاعيد التي تظهر مع تقدم العمر، حيث يقوم على شد الجلد وعدم ارتخائه، إضافة إلى دعم البروتين الطبيعي الموجود في الجلد، مما يخفف من مظهر الخطوط الرفيعة الظاهرة على الوجه.

التقليل من انتفاخ العينين:

عند عمل مساج الوجه، تتوزع السوائل الموجودة في جميع نواحي البشرة، مما يجعل أسفل العين مشدود، لان انتفاخ العينين يحدث بسبب تجمع السوائل أسفلها.

الشعور بالاسترخاء:

تساهم جلسات المساج في الشعور بالاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية للفرد، كما تشعر المرأة بالانتعاش نتيجة تحفيز الجهاز العصبي.