فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 صباحاً - لا يبدأ الرضيع بمحاولة المشي أولًا، بل يحاول في بداية الشهر الثامن أن يحبو، ويمكن أن يتأخر بعض الأطفال عن ذلك العمر، فذلك يتوقف على قوة عظامه ونسبة الكالسيوم الموجود بالجسم.
لتأتي بعد ذلك مرحلة المشي، والتي تكون استنادًا على الوالدين أو أي شيء من أشياء المنزل، وفي هذا الوقت تبدأ الأم في التفكير في شراء “مشاية” حتى تسهل على الطفل عملية المشي.
فوائد المشاية للرضع:
التمرين على المشى:
تمنح المشاية القدرة للطفل لاستخدام عضلات قدميه، محاولًا المشي أو الوقوف، فهي تكون اختبارًا لتوازنه.
أي أن المشاية لا تعلم الطفل كيفية السير، ولكن تمنحه التعليمات التي تساعده على المشي.
سهولة الحركة:
يشعر الطفل بالحرية عند وضعه في المشاية، حيث أن من المعروف أن الأطفال ينشأ لديها الفضول منذ سن صغير، وعندما لا يتحرك نحو الاشياء يبدأ في البكاء ويشعر بالاحباط، ولكن المشاية تعطيه حرية الاستكشاف، ويجب أن يكون ذلك تحت أنظار الوالدين.
التسلية واللعب:
يأتي مع المشاية المثير من وسائل التسلية واللعب، حيث يفضل الصغير الانجذاب إلى الأضواء والأصوات الصادرة منها، وربما يكون ذلك جيد أكثر للأم، حتى تتمكن من الشعور بالاسترخاء قليلًا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فوائد للمشاية لمنع شعور الطفل بالإحباط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.