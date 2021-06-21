تراند الفن: فوائد للمشاية لمنع شعور الطفل بالإحباط

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 صباحاً - لا يبدأ الرضيع بمحاولة المشي أولًا، بل يحاول في بداية الشهر الثامن أن يحبو، ويمكن أن يتأخر بعض الأطفال عن ذلك العمر، فذلك يتوقف على قوة عظامه ونسبة الكالسيوم الموجود بالجسم.

لتأتي بعد ذلك مرحلة المشي، والتي تكون استنادًا على الوالدين أو أي شيء من أشياء المنزل، وفي هذا الوقت تبدأ الأم في التفكير في شراء “مشاية” حتى تسهل على الطفل عملية المشي.

فوائد المشاية للرضع:

التمرين على المشى:

تمنح المشاية القدرة للطفل لاستخدام عضلات قدميه، محاولًا المشي أو الوقوف، فهي تكون اختبارًا لتوازنه.

أي أن المشاية لا تعلم الطفل كيفية السير، ولكن تمنحه التعليمات التي تساعده على المشي.

سهولة الحركة:

‏يشعر الطفل بالحرية عند وضعه في المشاية، حيث أن من المعروف أن الأطفال ينشأ لديها الفضول منذ سن صغير، وعندما لا يتحرك نحو الاشياء يبدأ في البكاء ويشعر بالاحباط، ولكن المشاية تعطيه حرية الاستكشاف، ويجب أن يكون ذلك تحت أنظار الوالدين.

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التسلية واللعب:

يأتي مع المشاية المثير من وسائل التسلية واللعب، حيث يفضل الصغير الانجذاب إلى الأضواء والأصوات الصادرة منها، وربما يكون ذلك جيد أكثر للأم، حتى تتمكن من الشعور بالاسترخاء قليلًا.