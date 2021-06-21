فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 صباحاً - كتب – إيهاب عمران: ينشر موقع مصراوي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة مرسى مطروح، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من محافظ الإقليم اللواء خالد شعيب. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه جرى إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح عبر الموقع الرسمى للمديرية والصفحة الرسمية لمحافظة مطروح. وأكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح شهدت ارتفاع مؤشرات النجاح عن الأعوام السابقة إذ وصلت نسبة النجاح إلى 86.3% العام الدراسي 2020-2021. ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح من خلال الرابط التالي: نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2021

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح بنسبة نجاح 86% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.