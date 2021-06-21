فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 صباحاً - يعتبر الخيار من احسن الأطعمة التي يجب تناولها في فصل الصيف، وذلك لأنه من الخضروات المرطبة التي تحتوي على المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم.
وأثبتت مختلف الدراسات الحديثة أن تناول الخيار قبل النوم يساهم في ترطيب الجلد والبشرة، بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى، وذلك وفق ما جاء في موقع Pulse.
فوائد تناول الخيار قبل النوم:
يحسن الخيار من صحة الأمعاء وانتظام حركتها، كما أنه يسيطر على معدل السكر في الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وذلك بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف.
قد يساهم تناول الخيار قبل النوم في تحسين عملية التمثيل الغذائي.
يؤدي تناول الخيار قبل النوم إلى إنقاص الوزن.
يساعد الخيار على التخلص وطرد السموم من الجسم، وذلك يعود لإحتوائه على 96٪ من الماء.
يساعد تناول الخيار قبل النوم في محاربة رائحة الفم الكريهة.
يساعد تناول الخيار قبل النوم في تقوية جهاز المناعي بجسم الإنسان، مما يجعل الجسم قادرًا على مواجهة الفيروسات ومختلف الأمراض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يحسن من صحة الأمعاء.. فوائد تناول الخيار قبل النوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.