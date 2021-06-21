تراند الفن: يحسن من صحة الأمعاء.. فوائد تناول الخيار قبل النوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 صباحاً - يعتبر الخيار من احسن الأطعمة التي يجب تناولها في فصل الصيف، وذلك لأنه من الخضروات المرطبة التي تحتوي على المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم.

وأثبتت مختلف الدراسات الحديثة أن تناول الخيار قبل النوم يساهم في ترطيب الجلد والبشرة، بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى، وذلك وفق ما جاء في موقع Pulse.

فوائد تناول الخيار قبل النوم:

يحسن الخيار من صحة الأمعاء وانتظام حركتها، كما أنه يسيطر على معدل السكر في الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وذلك بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف.

قد يساهم تناول الخيار قبل النوم في تحسين عملية التمثيل الغذائي.

يؤدي تناول الخيار قبل النوم إلى إنقاص الوزن.

يساعد الخيار على التخلص وطرد السموم من الجسم، وذلك يعود لإحتوائه على 96٪ من الماء.

يساعد تناول الخيار قبل النوم في محاربة رائحة الفم الكريهة.

يساعد تناول الخيار قبل النوم في تقوية جهاز المناعي بجسم الإنسان، مما يجعل الجسم قادرًا على مواجهة الفيروسات ومختلف الأمراض.