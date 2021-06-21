تراند الفن: يقلل من التوتر.. تعرف على فوائد تناول الشوفان ليلًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

يعتبر الشوفان أحد خيارات الإفطار الصحية والأسهل، بالإضافة إلى تناوله في الليل شائعًا، له العددي من الفوائدالصحية، وحدد موقع “تايمز أوف إنديا” فوائده كالتالي:

• يشعر بالشبع، الشوفان غني بالألياف وقليل الدهون مما يجعله مغذي للغاية، كما أنه يبقي الجسم ممتليء، لفترة طويلة، ويمنع كل آلام الجوع التي عادة ما يتعرض لها الشخص.

• يساعد في تقليل التوتر، يقلل الشوفان من التوتر، لأنه يفرز هرمون السيروتونين، لذا يمكن تناوله في الليل، ويعتبر تناول الشوفان وجبة مناسبة صحية يوميًا.

• يساعد على إنقاص الوزن، نظرًا لأن الشوفان يشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة، فهو يساعد على تجنب الوجبات الخفيفة الغير صحية.

• يسهل عملية الهضم، لأنه غني بالألياف التي تساعد في الهضم، حيث يعاني الكثير من الناس من مشاكل في الهضم في رحلة إنقاص الوزن، لذك يساعد الشوفان على تنظيم حركات المعدة.

وصفة تحضير الشوفان

يتم تحضير وصفة الشوفان الكلاسيكية عن طريق إضافة الماء والحليب إلى الشوفان كالتالي:

• وضع الشوفان في وعاء مع الماء والقرفة والحليب.

• تركه في الفرن لمدة 2-3 دقائق.

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