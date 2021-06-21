فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 صباحاً - قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا إلى اتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي في واشنطن، ووقع عليه من جانب القاهرة، كون لديها إرادة سياسية: «لكن إثيوبيا مكنش عندهم إرادة سياسية، فهربوا من التوقيع على هذا الاتفاق، وأنا بسمي ده فعلا هروب، لأنهم قالوا هنعمل تشاور داخلي وبعدين مشيوا ومرجعوش وقالوا الاتفاق ده احنا رافضينه». وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن مصر تُعد من أعلى دول العالم كفاءة في استخدام المياه: «المياه بعد ما نستخدمها 4 مرات هنعيد استخدامها تاني، بنجمعها سواء في مصرف بحر البقر وبنعمل محطة معالجة كبيرة حوالي 6 مليون متر مكعب، فبدل ما يبقى استخدام المياه أربع مرات هيوصل لـ 6 مرات وممكن يزيد». وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه منذ 2010 إلى الآن زاد عدد السكان 25 مليون نسمة، ومن اليوم لـ 2050 سيزيد عدد السكان 75 مليون نسمة: «عشان كده لازم نزود قدراتنا وجاهزيتنا في مشروعات المياه ونعمل على امتصاص أي صدمات والتعامل مع أي طاريء»، موضحًا أن الدولة المصرية تصرف مبالغ طائلة في معالجة مياه الصرف الصحي، فهناك مشروعات محطات معالجة لمياه الصرف الصحي تتعدى الـ200 مليار جنيه. وتابع: «تبطين الترع يتكلف حوالي 80 مليار جنيه، ومشروع الري الحديث وتبطين المساقي يتكلف حوالي 80 مليار جنيه، تحلية مياه البحر ده ممكن نخش في 100 مليار جنيه، ده كله عشان المستقبل، احنا هنبقى محتاجين للزيادة بتاعة الـ75 مليون نسمة دي 7.5 مليار متر مكعب، لازم أدبر الكلام ده، الصافي بتاع الاستيراد بتاعي للمياه حوالي 43 مليار متر مكعب، احتياجاتي 114 مليار، المتاح 60 مليار».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الري: توصلنا لاتفاق حول السد في واشنطن لكن إثيوبيا «هربت» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.