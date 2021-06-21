تراند الفن: ماتت أثناء البحث عن «كنز» في نزلة السمان.. تفاصيل مصرع سيدة بالهرم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 صباحاً - لقيت سيدة مصرعها على إثر انهيار الرمال عليها، أثناء البحث عن كنز في إحدى الشقق السكنية بمنطقة نزلة السمان في الهرم.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المرأة لقيت مصرعها في أثناء مساعدة زوج ابنتها في التنقيب عن آثار داخل إحدى الشقق السكنية.

وتمكنت القوات من استخراج جثتها، والتحفظ على الشقة ولاتزال التحقيقات مستمرة، فيما ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن بداية الواقعة التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، كانت بوروود بلاغا من الأهالي بسماع صوت استغاثة من الدور الأرضي بالعقار 22، في شارع جمال عبدالناصر الواقع بنزلة السمان في منطقة الهرم، على إثر انهيار حفرة على شخصين داخل الشقة.

وبالانتقال إلى منطقة الحادث، تبين وجود حفرة بقطر متر ونصف، وعمق 4 أمتار، وانهيارها على كل من مستأجر الشقة «بائع شاي-اصل اقامته سنورس الفيوم» وحماته، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجها.

وتبين وفاة المرأة ونقل مستأجر الشقة لمستشفى الهرم، وبمناقشته قرر أنه كان ينقب عن آثار برفقة حماته، كانت تساعده في سحب الرمال، إلا أنها انزلقت داخل الحفرة وحدث انهيارها عليها، بينما تحفظ على الآخر.