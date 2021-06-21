فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 3 زيارة
تمكن منتخب بيرو أن يفوز على نظيره كولومبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وسجل هدفي بيرو كل من بينيا في الدقيقة 17 وياري مينا في الدقيقة 64 بالخطأ في مرماه بينما جاء هدف كولومبيا الوحيد عن طريق بورخا في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب بيرو إلى 3 نقاط ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا بينما يقف رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المركز الثاني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منتخب بيرو يفوز على كولومبيا بثنائية في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.