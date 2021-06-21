تراند الفن: منتخب بيرو يفوز على كولومبيا بثنائية في كوبا أمريكا

تمكن منتخب بيرو أن يفوز على نظيره كولومبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وسجل هدفي بيرو كل من بينيا في الدقيقة 17 وياري مينا في الدقيقة 64 بالخطأ في مرماه بينما جاء هدف كولومبيا الوحيد عن طريق بورخا في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب بيرو إلى 3 نقاط ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا بينما يقف رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المركز الثاني.