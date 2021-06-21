تراند الفن: بعدما أوهمها بأنه ثري خليجي… تفاصيل سرقة حماة ” تامر حسني” في مول العرب بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏20 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط شاب سرق حماة الفنان تامر حسني بعدما أدعى أنه رجل أعمال خليجي .

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة تلقت بلاغا من حماة الفنان تامر حسني مغربية الجنسية، بتعرضها للنصب والسرقة من أحد الأشخاص يدعي أنه رجل أعمال خليجي أثناء تواجدها داخل مول العرب.

وكشفت التحريات أن المتهم شاب في بداية العقد الثالث من العمر، موظف مفصول من شركة إلكترونيات، وإثر فصله لجأ لسرقة السيدات الأثرياء بعد انتحال صفة رجل أعمال إماراتي خاصة أنه يتقن اللهجة الخليجية ويرتدي ملابس باهظة.

وأفادت التحريات أن المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على شراء الماس ومجوهرات لهم بثمن جيد ثم يسرق متعلقاتهن في غفلة منهن وهو ما فعله مع حماة تامر حسني، حيث استغل ذهابها لدورة المياه وتركها لحقيبة يدها واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وسلسلة وخاتم من داخل الحقيبة ولاذ بالفرار.

واعترف الشاب بارتكاب الواقعة وتم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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