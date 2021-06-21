فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 صباحاً - كشف محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبي بنادي أسوان، تفاصيل الحالة الصحية، للاعب اليمني عمر الداحي، جناح الفريق الأزرق، بعد الأنباء التي تردد في الساعات الماضية.
وقال طبيب أسوان في تصريحات صحفية: “عمر الداحي أصيب بالإعياء أثناء تواجده باليمن خلال إجازة حصل عليها مايو الماضي، واللاعب تأخر في العودة للفريق عن الموعد المقرر له 16 مايو وعاد يوم 23 مايو”.
تابع:” اللاعب عاد من اليمن وهو مصاب بحالة إعياء شديدة ولم يشارك في التدريبات أو المباريات الودية أو الرسمية التي خاضها الفريق مؤخرا، كما أنه خضع للفحص الطبي بمصر مؤخرا عدة مرات وتم نقلة لمركز طبى متخصص مرتين وتبين إصابته بإجهاد وإعياء شديدين نتيجة سوء التغذية وتغيير وتباين المناخ”.
واصل:” أجرينا للاعب 3 مسحات كورونا للاطمئنان على عدم إصابته وجاءت النتائج جميعها سلبية، ومغادرة اللاعب الأخيرة لليمن جاءت للتواجد مع منتخب بلاده منذ 31 مايو”.
أضاف:” الجهاز الفني قرر الانتظار لعودة اللاعب لإعادة الفحص الطبي طبقا لمستجدات حالته الصحية بعد السفر والعودة من اليمن والوقوف على التشخيص ووضع البرنامج العلاجي اللازم لتنفيذه بمصر تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي أسوان”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طبيب أسوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لليمني عمر الداحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.