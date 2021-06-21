تراند الفن: طبيب أسوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لليمني عمر الداحي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 صباحاً - كشف محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبي بنادي أسوان، تفاصيل الحالة الصحية، للاعب اليمني عمر الداحي، جناح الفريق الأزرق، بعد الأنباء التي تردد في الساعات الماضية.

وقال طبيب أسوان في تصريحات صحفية: “عمر الداحي أصيب بالإعياء أثناء تواجده باليمن خلال إجازة حصل عليها مايو الماضي، واللاعب تأخر في العودة للفريق عن الموعد المقرر له 16 مايو وعاد يوم 23 مايو”.

تابع:” اللاعب عاد من اليمن وهو مصاب بحالة إعياء شديدة ولم يشارك في التدريبات أو المباريات الودية أو الرسمية التي خاضها الفريق مؤخرا، كما أنه خضع للفحص الطبي بمصر مؤخرا عدة مرات وتم نقلة لمركز طبى متخصص مرتين وتبين إصابته بإجهاد وإعياء شديدين نتيجة سوء التغذية وتغيير وتباين المناخ”.

واصل:” أجرينا للاعب 3 مسحات كورونا للاطمئنان على عدم إصابته وجاءت النتائج جميعها سلبية، ومغادرة اللاعب الأخيرة لليمن جاءت للتواجد مع منتخب بلاده منذ 31 مايو”.

أضاف:” الجهاز الفني قرر الانتظار لعودة اللاعب لإعادة الفحص الطبي طبقا لمستجدات حالته الصحية بعد السفر والعودة من اليمن والوقوف على التشخيص ووضع البرنامج العلاجي اللازم لتنفيذه بمصر تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي أسوان”.