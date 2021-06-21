تراند الفن: محافظ القاهرة يؤكد ضرورة ربط غرفة العمليات بمديرية التعليم بعمليات الإدارات التعليمية للتعامل مع أي شكاوي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏33 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مديرية التربية والتعليم بضرورة ربط غرفة العمليات بالمديرية بغرف عمليات الإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي شكاوي، كما شدد ايضًا ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات وتفعيل قياس الحرارة وتعقيم اللجان حرصا على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين. وأكد عبدالعال على أن القيادة السياسية تولي التعليم الفني اهتمامًا كبير موضحًا لأن التعليم الفني يعد اليوم لبنة أساسية في مسيرة بناء الوطن، وأبرز دليل على ذلك افتتاح المدارس التكنولوجية والفنية لتخريج كوادر قادرة عل مواكبة الثورة الرقمية التي تشهدها مصر اليوم.

الإجراءات الاحترازية داخل المدارس تعقيم المارس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.