تراند الفن: بالفيديو..أول تعليق من “الحياة الفطرية” على مقطع ذبح وسلخ وعل بعد إطلاقه في بلجرشي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏13 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: علق مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية “الحياة الفطرية” أحمد البوق، على مقطع الفيديو المتداول لذبح وسلخ أحد الوعول البرية بعد إطلاقه في بلجرشي.

وقال البوق في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يبدو حتى الآن أن الفيديو قديم ولكن يتم التحقق منه بشكل أكبر حالياً للبت فيه، مؤكدا أنه يتم التحقق من كافة المخالفات التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

وأوضح أنه في حال ثبوت صحة الفيديو سيتم التعامل معه وإحالته للجهات المعنية. لافتا إلى أنه يجرى إحالة أي فيديو متداول إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق منه، ومن ثم يتم بعدها إحالته للنيابة العامة والأمن البيئي.

وأكد أن الجرائم الإلكترونية لا تسقط بالتقادم فهناك نظام للصيد والبيع وهناك إجراءات متبعة لترصد المخالفات ويتم إحالتها إلى الجهات المختصة ومن ثم إلى المحكمة المختصة.

وأشار إلى أنه تم رصد 1200 مخالفة في الربع الأول من عام 2021. وأضاف: “في كثير من الأحيان تكون المخالفات قديمة وتم التعامل معها أو حدثت خارج المملكة.”

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.