تراند الفن: عالم وراثة يكشف مفاجأة عن “أشهر” صورة توضح مراحل تطور الإنسان منذ بدء الكون

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 صباحاً - ترجمة حصرية : قال الدكتور آدم رذرفورد ، عالم الوراثة في جامعة كوليدج لندن ، إن مخطط التطور الذي نعرفه جميعًا – بدءًا من شكل قرد يتحول ببطء إلى إنسان مستقيم يجب “شطبها من جميع السجلات كل شيء” ، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

صورة مدمرة لفهم التطور

وأضاف أن الرسم البياني يصور “أشياء خاطئة عن التطور أكثر من أي شيء آخر”.

وفي حديثه في مهرجان شلتنهام للعلوم ، قال إن صورة “سلسلة من الرجال تبدأ بقرد يتحول ببطء إلى رجل أبيض ذو لحية” كانت مدمرة لفهم علم التطور.

وتابع الدكتور رذرفورد إن الصورة ” تشير إلى فكرة أن التطور له اتجاه … إنها تشير إلى أن هناك أسلافًا شبيهة بالقردة ويبدأون في السير منتصبًا ويصبحون كما نحن الآن في النهاية ، ويسير الأمر في خط جميل وأنيق للغاية وفقاً للصورة.

تحسن التطور غير صحيح

وأوضح أن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها التطور على الإطلاق، لأنه لو كان كذلك فإنه “يمكننا بسهولة في المستقبل أن نتطور إلى شكل مختلف تمامًا أو نعود للمشي على أربع”!. ففكرة أن التطور “يتحسن” ليست صحيحة.

وقال الدكتور رذرفورد أن تداول المخطط على نطاق واسع حتى الآن “ليس أكبر جريمة في الكون” لكنه من “المعلومات الخاطئة”.