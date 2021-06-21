تراند الفن: بعد 9 أيام.. صرف معاشات شهر يوليو 2021 بالزيادة الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 صباحاً - بدأ العد التنازلي لصرف معاشات شهر يوليو 2021 بزيادة قدرها 13%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ سيبدأ صرف الزيادة يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، أي بعد 9 أيام من الآن.

زيادة المعاشات بحد أقصى 15%

وأكدت «هيئة التأمينات الاجتماعية»، أنه جرى تحديد موعد وقيمة زيادة المعاشات 2021، التي تصرف مع معاشات شهر يوليو 2021 لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن؛ إذ نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على الزيادة السنوية التي يقرها رئيس الجمهورية؛ إذ نصت المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن تزيد المعاشات في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات فى بيان سابق له، أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات تحسب وفقا لمتوسط معدلات التضخم، التي تعادل 5% هذا العام.

زيادة قيم المعاشات سنويا إلى 282 مليار جنيه

وأشار «عوض» إلى أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات يأتي بنسبة 13% لتغطية معدل التضخم، وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8%، على دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشتهم، موضحا أن قيم المعاشات زادت سنويا لتصل في العام المالي «2021 – 2022»، إلى مبلغ 282 مليار جنيه.

أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيها

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لـ«الوطن»، أن أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن حساب زيادة المعاش، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات، التي يستلمها تزامنا مع صرف معاشات يوليو المقبل 2021.