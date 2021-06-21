تراند الفن: مدحت صالح يطرح أغنية “القسواني” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 صباحاً - طرحت شركة The music hub أغنية مدحت صالح الجديدة “القسواني” كلمات محمد فتحي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وميكس وماسرت أسامة كمال. أغنية “القسواني” للمطرب مدحت صالح تعاون فيها العديد من الموسيقيين، وعلى الجيتار مصطفى نصر، وأورج محمود شاهي، وفيديو مونتاج أسامة كمال، وتم تسجيلها في استوديو مدحت صالح. تقول كلمات أغنية “القسواني”: جبت القساوة م القسواني وحتخلص ابعت أجيب تاني و الحب مابقاش مجاني كده للي هب ودب الطيبة للبيع معروضة لو ناس حتعمل مخضوضة الخضة ليها طاسة موجودة هدية للي يحب والزعلان مليون بعد الشر عليه يمشي وياخد قوام بسرعة الباب ف إيديه بطلت ادادي صباحكو فل جميل ونادي و الغلطان اصلا هو انا من الأول بس خلاص مافيش معايا زعل حيطول ده اللى اتلسع م الشوربة ينفخ ف الزبادي الحب مابقاش ماشي سوقه والعشمانين فينا يفوقو واللي يغيب هو وشوقه كده نمنع الازعاج القلب ليه إقامة جبرية خاصية الشوق ملغية قضيت كده ومية المية ماشيين يا ناس بعلاج اقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته عن هاني جرجس فوزي.. من أفلامه “الإمبراطورة” و”أحاسيس” “الطرف الثاني لسة بيحب الطرف الأول”.. هل تقصد بوسي شلبي ياسمين عبد العزيز؟ (فيديو) مدحت صالح يغني في “هجمة مرتدة” وكان مدحت صالح قدم أغنية “كل كلام الحب” في مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عرض في رمضان الماضي، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد. “هجمة مرتدة” بطولة أحمد عز، والفنانة هند صبري، هشام سليم، هاجر الشرنوبي، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمد جمعة، يوسف عثمان، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

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