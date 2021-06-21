تراند الفن: اليوم.. أمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تزور روسيا

تزور هيلجا شميد؛ الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الاثنين، روسيا ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام.

وبحسب بيان صحفي للمنظمة، فإن شميد ستتلقى في موسكو مع سيرجي لافروف وزير الخارجية؛ ومسئولين آخرين رفيعي المستوى وبرلمانيين.

وأوضح، أن المباحثات ستناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والموضوعات المتعلقة بالأمن والاستقرار في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي،

وأضاف أن شميد؛ سُتلقي كلمة أمام المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) كما ستلتقي مع ستانيسلاف زاس؛ الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتتحدث أمام مؤتمر موسكو التاسع حول الأمن الدولي والاتجاهات والآفاق في الأمن الأوروبي، فضلا عن لقائها ممثلين عن مراكز الفكر والمجتمع المدني بما في ذلك نادي فالداي والاتحاد النسائي في روسي.