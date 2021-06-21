فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تزور هيلجا شميد؛ الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الاثنين، روسيا ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب بيان صحفي للمنظمة، فإن شميد ستتلقى في موسكو مع سيرجي لافروف وزير الخارجية؛ ومسئولين آخرين رفيعي المستوى وبرلمانيين.
وأوضح، أن المباحثات ستناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والموضوعات المتعلقة بالأمن والاستقرار في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي،
وأضاف أن شميد؛ سُتلقي كلمة أمام المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) كما ستلتقي مع ستانيسلاف زاس؛ الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتتحدث أمام مؤتمر موسكو التاسع حول الأمن الدولي والاتجاهات والآفاق في الأمن الأوروبي، فضلا عن لقائها ممثلين عن مراكز الفكر والمجتمع المدني بما في ذلك نادي فالداي والاتحاد النسائي في روسي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. أمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تزور روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.