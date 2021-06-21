تراند الفن: أخطاء شائعة لابد من تجنبها لإنقاص الوزن..تعرف عليهم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏28 دقيقة مضت آخر الأخبار 18 زيارة

قد يكون اختيار اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن أمرًا فعالًا بالنسبة للبعض، ولكن من المؤكد أن له سلبياته، إذا لم يتم اتباعه بشكل صحيح، سواء كنت تتبع نظامًا غذائيًا صائمًا متقطعًا أو نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، فإن الحد من مستوى معين من السعرات الحرارية أو تقليل تناول الكربوهيدرات والدهون قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة على المدى الطويل.

وذكر موقع “تايمز أوف غنديا”، بعض الأخطاء الشائعة، التي يجب مراعاتها خلال اتباع حمية لإنقاص الوزن:

• تخطي الإفطار، هو أهم وجبة في اليوم، يجب أن تحتوي على الكربوهيدرات والألياف والسكر، مما يمنح الطاقة لأداء جميع الأنشطة في يوم واحد، لذلك فإن حرمان الجسم من وجبة فطور مناسبة أو وجبة صحية يمكن أن يكون خطأ.

• اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، قد يؤدي اتباع نظام غذائي إلى حرمان الجسم من العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية، في حين أن النظام الغذائي يتطلب عادة تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية، مثل الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تأتي مع الأطعمة.

• عدم تناول السلطة، تعتبر السلطة هي الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن، ومع ذلك، فإن تناول السلطة طوال الوقت قد يعني نقص العناصر الغذائية الحيوية الأخرى، مثل الكربوهيدرات.

• عدم تناول وجبات خفيفة بما فيه الكفاية، لا يعني تناول الوجبات الخفيفة دائمًا رقائق البطاطس أو البطاطس المقلية أو الوجبات السريعة، ويمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة صحية على فترات في تسهيل اتباع نظام غذائي.

• تفضيل العصير فوق الماء، الماء، فهي أفضل طريقة لفقدان الوزن، كما أنها لاتحافظ على رطوبة الجسم فحسب، بل يشبع أيضًا الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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