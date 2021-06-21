تراند الفن: بنسبة 89 %.. “مكافحة الإدمان”: الحشيش أكثر المواد المخدرة انتشارًا في سوهاج

استعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الوضع الراهن لمشكلة التعاطي في محافظة سوهاج، وفقًا لنتائج المسح القومي الشامل عام 2020، والذي كشف بأن تعاطي الادوية والمواد المخدرة بالمحافظة جاء بنسبة 12% منهم 5% يتعاطون بشكل متقطع و7% يتعاطون بشكل منتظم، وأن أكثر المواد المخدرة انتشارًا الحشيش بنسبة 89.2 % والترامادول 15.4% والبانجو 10.2% والأفيون 6.7% وابيتريل 2.6% واستروكس1.0% ونسبة التعاطي المتعدد “تعاطى لكثر من مادة مخدرة” 20%.

وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال تشغيل قسم جديد للخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية، برفقة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق، تلقى نحو 1758 طلب علاجي من أبناء محافظة سوهاج خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.

ويضم القسم الجديد لعلاج الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية، نحو 36 سرير بالحجز الداخلي “12 آسرة لسحب المخدر، و24 سرير للتأهيل”، علاوة على غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والاجتماعي “علاج جمعي” وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل “تنس طاولة وبرامج ترفيهية”، وملعب كرة خماسي، وأيضًا 2 عيادة خارجية، ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بهذا المركز ما يقرب من 5000 مريض إدمان سنويًا من أبناء محافظتي سوهاج وقنا.