تراند الفن: «البرهان» يمنح ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحكم الذاتي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا يمنح الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق من ولايات السودان الجنوبية وجنوب كردفان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجاء القرار تنفيذا لاتفاق السلام الموقع في عاصمة دولة جنوب السودان «جوبا»، بين الحكومة ومجموعة من الحركات السودانية المسلحة.

وزيرة الحكم المحلي: القرار يضمن عدم المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي في الحكومة السودانية بثينة إبراهيم دينار، إن قرار منح ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يضمن عدم المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا، أو السلطات الحصرية للخرطوم.

ومن بين ما نص عليه اتفاق السلام الموقع في «جوبا» منح سلطات الولايتين نسبة من مداخيل ثروات المنطقتين وتقاسم التمثيلية في المجالس والحكومة.

بدوره، أشار وكيل وزارة الحكم الاتحادي، محمد صالح ياسين، إلى أن صدور هذا المرسوم يعالج أكثر القضايا تعقيدا في نظام الحكم بالولايات الثلاث، وجذور مسببات الحرب بها، ما يعد خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وفي سياق آخر، اجتمع عضو مجلس السيادة، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر أبوبكر حجر، أمس الأحد، بلجنة أمن ولاية جنوب دارفور برئاسة الوالي موسى مهدي إسحق وأعضاء حكومته بمقر الأمانة العامة للحكومة؛ إذ قدم تقريرا له حول الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في الولاية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأشاد «حجر» باستقرار الأحوال الأمنية في الولاية، بعد أن شهدت خلال الفترات السابقة انفلات أمني ونزاع قبلي، مشددا على ضرورة إحكام التنسيق بين الأجهزة الأمنية بالولاية واستعدادها وجاهزيتها للتصدي لأي متربص بأمن وسلامة الولاية ومواطنيها.

وأشاد المسؤول السوداني، بالدور الذي ظلت تلعبه الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة والدعم السريع، والمخابرات العامة من أجل أمن وراحة المواطن السوداني.