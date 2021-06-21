تراند الفن: يبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن صوم الرسل 2021: يستمر 21 يوما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تخيم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على صوم الرسل 2021 للأقباط الأرثوذكس، الذي يبدأ اليوم الاثنين، بحسب الاعتقاد المسيحي، بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة.

صوم الرسل من أقدم أصوام المسيحية

وصوم الرسل يعد من أقدم الأصوام التي عرفتها المسيحية، وهو خاص بالخدمة في الكنيسة، تقليدا برسل المسيح الذين صاموا في بداية خدمتهم بعد أن رفع إلى السماء، فحسب الاعتقاد المسيحي، صام رسل المسيح 40 يوما على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضا لصوم السيد المسيح 40 يوما قبل أن يبدأ خدمته.

طقوس صوم الرسل لدى الأقباط

ويتميز صوم الرسل 2021 بطقوسه الخاص لدى الأقباط؛ إذ تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأقباط بتناول الأسماك، والامتناع عن جميع المأكولات الحيوانية على أن تكتفي بالأطعمة النباتية فقط، خلال هذا الصوم الذي يعتبر من أصوام الدرجة الثانية.

مدة صوم الرسل

ويستمر صوم الرسل 2021 هذا العام لمدة 21 يوما؛ إذ أنه ينتهي يوم 12 يوليو 2021، وهو ذكرى ما يعرف بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، وهو الصوم الوحيد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية متغير المدة بين أصوام الكنيسة؛ إذ تختلف مدته من عام إلى آخر، لكنه يتراوح ما بين 14 حتى 49 يومًا، ففيما يبلغ عدده هذا العام 21 يوما، كان العام الماضي 33 يوما.

وتذكر بعض المصادر الكنسية، أن صوم الرسل فرض على الأقباط بعد تكريم رسل المسيح في المجمع المسكونيّ الأوّل، سنة 325م؛ إذ دعا المجمع إلى صوم الرسل وحددوا موعده بعد مرور عيد الخمسين أو عيد العنصرة.

وفيما تقام القداسات داخل الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمناسبة صوم الرسل 2021، تشهد الصلوات تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من اشتراط الحجز المسبق للصلاة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامة.