فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 صباحاً - اهتزت مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بعد وقوع جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ السادسة من عمرها، طعنها رجل أربعيني. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب القبض على المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، وكشفت التحريات الأولية أنه يعيش حالة من التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي، بحسب «روسيا اليوم». وبحسب بيان السلطات الأمنية في المغرب، فإن المشتبه فيه وجه طعنة للطفلة الضحية بالقرب من بيتها، في منطقة الدرب الكبير بمدينة الدار البيضاء، موضحا أن المشتبه فيه أقدم على ذبح الطفلة دون سبب واضح أو دافع منطقي، فيما أثارت الجريمة استياء واسعًا وسط سكان المدينة. كما أثارت الجريمة حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول ضرورة المزيد من العناية بالصحة النفسية، وضمان عدم ترك المختلين بين الناس؛ لأنهم يشكلون أذى كبيرًا على الغير من سكان المدينة، فيما ألقى آخرون باللوم على إدمان المخدرات وسط بعض الشباب، مرجحين بأن تكون سببًا في وقوع الكثير من الجرائم التي يجري ارتكابها، بشكل مروع، حتى بدون دافع أحيانًا. فيما قال عدد من سكان الحي الذي شهد وقوع الجريمة، إن ذبح الطفلة أصابهم بحالة من الذعر وجعلهم يخشون تعرض أطفالهم بينما يلعبون في الشارع لحوادث مشابهة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل ذبح طفلة على يد مختل عقليًا في المغرب «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.