تراند الفن: ميسي يقود تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة باراجواي في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 صباحاً - يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره باراجواي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا. وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره باراجواي غدا في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة. ومن المتوقع أن يبدأ منتخب الأرجنتين مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مارتينيز. خط الدفاع: أكونيا – مولينا – أوتاميندي – روميرو. خط الوسط: لوسيلسيو – دي باول – رودريجيز. خط الهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – جونزاليس. ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة كوبا أمريكا برصيد 4 نقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.