فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 صباحاً - صحيفة المرصد: نشر موقع “ويب طب” المتخصص بالأخبار الطبية مجموعة فوائد يقدمها تناول وجبة صغير من الشوفان بشكل يومي.

ووفقا لـ “الموقع” جاءت الفوائد على النحو التالي: – مصدر قوي للطاقة

تناول الشوفان على الفطور يوفر كمية كبيرة من الطاقة، تستمر خلال اليوم، تساعد الإنسان على إنجاز مهامه بنشاط وحيوية ودون تعب. وترجع هذه الميزة إلى توفر نسبة عالية جدا من الألياف الغذائية وهي أحد الكربوهيدرات المعقدة والتي تساعد على انتظام مستويات السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع وإعطاء المزيد من الطاقة لفترة طويلة، بالإضافة إلى احتوائه على “فيتامين ب” المعزز لإنتاج الطاقة. محارب للسمنة

يحارب السمنة بسبب احتوائه على نسب عالية من الألياف التي تمنح الشعور بامتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع. يقي من مرض السكر

الشوفان من الأطعمة التي تجنب الإنسان الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لكونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض (مؤشر ارتفاع نسبة السكر في الدم). وعندما يكون “المؤشر الجلايسيمي للطعام منخفض، هذا يعني أن عملية إفراغ المعدة ستكون أبطأ وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على مستويات السكر في الدم وسوف يحسن من حساسية الأنسولين”. معزز لصحة الجلد ويقي من الربو والإمساك

يعزز الشوفان من صحة الجلد ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، لأنه يساعد على تعديل درجة حموضة للجلد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لن تتخلى عنه بعد اليوم.. فوائد “مذهلة” يقدمها طبق يومي من هذه الحبوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.