فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 18 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
يعقد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين، اول مؤتمر صحفي له ويعقد المؤتمر الصحفي؛ بحضور مراسلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية.
ويعد هذا المؤتمر الصحفي؛ لرئيسي؛ الأول من نوعه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الإيرانية في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية.
وفي وقت سابق فاز إبراهيم رئيسي؛ رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد 17.8 مليون صوت بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين.
وتقدم رئيسي بفارق كبير على منافسيه الثلاثة في الانتخابات، وهم نائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي نحو مليون صوت وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي 3.3 مليون صوت ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي 2.4 مليون صوت
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. إبراهيم رئيسي يعقد أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.