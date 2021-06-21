تراند الفن: اليوم.. إبراهيم رئيسي يعقد أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الإيرانية

يعقد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين، اول مؤتمر صحفي له ويعقد المؤتمر الصحفي؛ بحضور مراسلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية.

ويعد هذا المؤتمر الصحفي؛ لرئيسي؛ الأول من نوعه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الإيرانية في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية.

وفي وقت سابق فاز إبراهيم رئيسي؛ رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد 17.8 مليون صوت بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتقدم رئيسي بفارق كبير على منافسيه الثلاثة في الانتخابات، وهم نائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي نحو مليون صوت وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي 3.3 مليون صوت ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي 2.4 مليون صوت