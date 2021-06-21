تراند الفن: خبير أمن معلومات: نقف أمام مواقع التواصل والهاكر «مكتوفي الأيدي»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 صباحاً - قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن البعض يستخدم التكنولوجيا في النصب أو لابتزاز رجال الأعمال أو الشخصيات المهمة، من خلال الوصول إلى أشياء حساسة للغاية، بعد اختراق التليفون الشخصي، موضحًا أن الوعي التكنولوجي مهم للغاية في التصدي للنصب الإلكتروني، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الجورنالجي»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

وأضاف «السخاوي»، أن الدولة المصرية ليس لديها كنترول على الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يُصعب السيطرة على جرائم الابتزاز الإلكتروني، كما أن هناك إمكانية للتهكير على البطاقات البنكية دون الحصول عليها: «نحن نقف أمام مواقع التواصل الاجتماعي والهاكر مكتوفي الأيدي»، كما أن مافيا الاختراق الإلكتروني دائًما ما تُطوّر برامج الاختراق والسيطرة على معلومات الآخرين دون وجه حق.

وشدد خبير أمن المعلومات، على ضرورة استخدام برامج لحماية الأجهزة الكمبيوتر والأندرويد، والأجهزة الشخصية كافة التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والبنوك لعدم تسهيل اختراقها على من يسول إليه نفسه محاولة العبث بالمعلومات الحيوية المخزنة عليها، موضحًا أنه بات الاستيلاء على المعلومات عبر الأجهزة، أسهل بكثير من التعامل مع مثيلتها الورقية، مؤكدا أن المعلومات تمثل أهمية كبري بالنسبة لبعض الشركات والأفراد.

ونصح أحمد السخاوي، بعدم تنزيل ابلكيشن أو برامج من موقع إلكتروني غير موثق لضمان الحماية المطلوبة؛ وتجنب اللينكات التي تحمل أخطر أنواع الفيروسات، متابعا: «أنصح بشراء برامج للحماية لضمان معلوماتك الشخصية وهناك من 15 إلى 20 شركة عالية الجودة التي تملك المصداقية لتصنيع البرامج حماية المعلومات في العالم».