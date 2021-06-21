تراند الفن: موظف يسأل : خدمتي في الوزارة 21 عاما ماذا سيكون الوضع بعد التحول؟… “مسؤول بالتأمينات” يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 صباحاً - صحيفة المرصد: رد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي على سؤال بشأن استكمال السنوات الماضية المستحقة للتقاعد، أم أنها سوف تستحق وتبدأ فترة المحاسبة من جديد بعد قرار الدمج.

قواعد التخصيص والتحول

وأوضح الوهيبي خلال لقاء له في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية حلال رده على سؤال مواطن جاء فيه: “خدمتي في الوزارة بلغت 21 عاما ماذا سيكون الوضع بعد التحول هل سيتاح لي الخدمة على نظام العمل 4 سنوات ليصبح مجموع خدماتي تحت نظام التقاعد المدني والعمل 25 سنة فأتمكن من التقاعد بعد 4 سنوات من الآن ؟ أم سألزم بتصفية حقوقي التقاعدية والبدء بخدمة جديدة؟”. أن: “قواعد التخصيص والتحول ليست من اختصاص المؤسسة وإنما من اختصاص وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص.”

لم يصدر قرار تخصيص أو تحول لمعظم القطاعات الحكومية

وتابع: “لاحظت وجود قلق كبير من التخصيص والتحول بين العاملين في الأجهزة الحكومية كأن التخصيص على الأبواب وأن القرار تم اتخاذه رغم أنه لم يصدر قرار حتى الآن بالتخصيص والقواعد التي صدرت حتى الآن تتضمن إذا كان القطاع سيتم تخصيصه هذا ما سيطبق بشأنه التخصيص والتحول وإذا لم يتم تخصيص القطاع فالوضع على ما هو عليه. لافتا إلى أن لم يصدر قرار تخصيص أو تحول لمعظم القطاعات الحكومية.

تعديل نظام تبادل المنافع للجمع بين الخدمتين

وأردف: موضوع التخصيص يعني تحول جهة حكومية إلى قطاع خاص والشخص الذي عمل لمدة 10 سنوات أو 15 سنة ثم انتقل إلى القطاع الخاص يكمل 25 سنة ويستطيع أن يتقاعد بمجموع المدتين لأنه نقل بشكل خارج عن إرادته من وظيفة القطاع العام إلى وظيفة القطاع الخاص.

وأضاف: التحول هو أن جهة حكومية تكون خاضعة لنظام التقاعد المدني يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحويلها إلى جهة خاضعة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية ووفقا للقواعد الحالية لا يسمح للجمع بين الخدمتين والحصول على معاش تقاعد مبكر ولكن عندما وضعت قواعد التخصيص والتحول صدرت توصية لتعديل نظام تبادل المنافع ليشمل هذا الجمع ويستفيد الشخص من مجموع الخدمتين للحصول على معاش تقاعد مبكر . لافتا إلى أنه في الحالتين لن يخسر الموظف أي يوم من عمره الوظيفي وبالتالي لا يوجد أي شيء يدعو للخوف أو القلق.

واختتم حديثه قائلا: “يوجد الآن مقترح يدرس من قبل الجهات التشريعية ومن المتوقع أن يعتمد خلال الفترة القليلة القادمة يتيح للعاملين في القطاعين التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين.”