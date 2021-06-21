تراند الفن: وفد من نقابة المحامين يحضر التحقيق مع سيدة المحلة بعد بلاغ محافظ الغربية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أعلن النائب بلال البرلسي، عضو مجلس النواب في الغربية، أن وفدًا من لجنة الحريات بنقابة المحامين سوف يحضر متطوعًا مع سيدة المحلة، التي تعرضت للحجز في قسم أول المحلة بسبب بلاغ من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مفوضًا من نقابة المحامين.

محافظ الغربية يحرر محضرًا لسيدة بسبب رسالة واتس آب

وحرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بلاغًا حمل رقم 6039 لسنة 2021 إداري قسم أول طنطا، يتهم فيه إحدى السيدات وتدعى “م. ص. م. ع” والمقيمة بعزبة خضر بمركز المحلة، بالتسبب في إزعاجه على “واتس آب” الخاص به.

من جانبه استنكر النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، فعل محافظ الغربية من اتخاذ إجراء قانوني ضد إحدى السيدات بسبب رسالة “واتس آب” أزعجت المحافظ على حد قوله.

وأكد النائب أن سيدات مدينة المحلة الكبرى خط أحمر، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع محافظ الغربية بشتى الطرق لإنهاء أزمة السيدة وخروجها من قسم الشرطة، والتوصل إلى حل، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب انشغال المحافظ في عدة اجتماعات، مشيرًا إلى أن السيدة ما زالت قيد التحقيق، وسيتم عرضها صباح باكر على جهات التحقيق.

وكشف عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة لـ“القاهرة 24”، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا بحجز إحدى المواطنات التابعة لدائرته في قسم أول طنطا، وعرضها على النيابة والتحقيق معها، بسبب بلاغ محافظ الغربية ضدها بقيامها بإرسال رسالة على “واتس آب” دونت فيها عبارة “راجع قراراتك”.