فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 صباحاً - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205613 حتى اليوم. -30 وفاة.. الصحة تعلن “بيان كورونا” ليوم الأحد -الصحة: مصنع فاكسيرا للقاحات بـ 6 أكتوبر سيبدأ الإنتاج بعد أسبوعين -3 آلاف سائح روسي يصلون القاهرة على متن 16 رحلة طيران -​تضرب في سبتمبر.. حالة واحدة لتجنب الموجة الـ4 لكورونا في مصر -غدا.. مصر للطيران تسير 55 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -تعافي 58 مصاب كورونا في مستشفى الأحرار بالشرقية -برلماني يتقدم بطلب إحاطة لزيادة حصة إفريقيا من لقاحات “كورونا” -وزيرة الصحة تتفقد مجمع فاكسيرا لإنتاج الأمصال واللقاحات بـ”6 أكتوبر” -صحة الشرقية: عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة كورنا بمستشفى الأحرار -صور.. تطعيم أعضاء هيئة التدريس في جامعة السويس بلقاح كورونا -تحرير 633 محضرًا لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا في الغربية -“يحمل معلومات عن أصل فيروس كورونا”.. ذا صن: هروب مسؤول صيني بارز إلى واشنطن -البرازيل تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا و1025 وفاة -الصين: إعطاء أكثر من مليار جرعة لقاح لكورونا -عمدة مانشستر: شمال غرب بريطانيا يمر بأحدث موجة لكورونا -60 % من إصابات كورونا في العاصمة البرتغالية بالسلالة “دلتا” -إعلان الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات في تونس -السعودية: ندرس إعطاء جرعة لقاح ثانية مضادة لكورونا من نوع مختلف ​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كورونا في 24 ساعة.. 30 حالة وفاة والصحة تكشف موعد الإنتاج بمصنع فاكسيرا للقاحات بـ 6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.