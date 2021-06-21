تراند الفن: اليوم.. النطق بالحكم على سكرتير بمكتب محاماة بالانضمام لجماعة إرهابية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 صباحاً - تصدر اليوم الثلاثاء الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار النطق بالحكم علي المتهم مصطفي حسن سكرتير بمكتب محاماة بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية في القضية ٣٥٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي.

وكشف امر الاحالة قيام المتهم مصطفي حسن محمد بالانضمام لجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الي جماعة الاخوان الارهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات

واضاف امر الاحالة قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات ( كلورات البوتاسيوم، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات، البارود الاسود ) قبل الحصول علي ترخيص بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

وجاءت أقوال شهود الإثبات بأن شهد الشاهد الأول سامح احمد، نقيب شرطة بوحدة البحث بقسم شرطة الوايلي شهد بان تحرياته أكدت ما ورد من معلومات مفادها انضمام المتهم مصطفي حسن لجماعة الاخوان الارهابية ومشاركته عناصرها في التجمهرات التي تنظمها وحيازته ألعابا نارية بمسكنة لاستخدامها في تلك التجمهورات

وقال الشاهد الثاني علاء محمد، نقيب شرطة بوحدة البحث بقسم شرطة الوايلي

يشهد إنه نفاذا لاذن النيابة العامة انتقل بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠١٥ الي محل اقامة المتهم فضبطه وبتفتيش مسكنه عثر علي حقيبة بلاستيكية تحوي ألعابا نارية عشرة شماريخ وثلاثة كتب من اعداد بعض قيادات جماعة الاخوان الارهابية ووحدة المعالجة المركزية للحاسب الالي الخاص بالمتهم والتي تحوي مقاطع مرئية وكتب مؤيدة لتلك الجماعة

اما الشاهد الثالث احمد مدحت، نقيب شرطة بقطاع الامن الوطني فقد شهد بأن تحرياته اسفرت عن صحة ما شهد به سالفيه وأضاف بارتباط المتهم بجماعة الاخوان الارهابية مشاركته عناصرها في التجمهرات

واقر المتهم مصطفي حسن بالتحقيقات باشتراكه في بعض التجمهرات والمسيرات التي نظمتها جماعة الاخوان في غضون عام ٢٠١٣ وقف منها علي تجمهر رابعة العدوية وأضاف بملكيته لوحدة المعالجة المركزية المضبوطة

ان وحدة المعالجة المركزية تحوي صورا فوتوغرافية ومقاطع مرئية لمسيرات وتجمهرات جماعة الاخوان الارهابية واخري لفض تجمهر رابعة العدوية ومحادثات نصية بين المتهم واخر من اعضاء تلك الجماعة الارهابية علي احدي وسائل التواصل الاجتماعي واتساب.