نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 الموافق 11 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض بنده وهايبر بنده اليوم والتي ينتظرها الجميع حيث تقدم افضل أنواع المنتجات بخصومات كبيره للغايه حيث تصل إلى 50% في جميع مدن المملكة العربية السعودية مكه و جده والرياض حيث تحتوي علي جميع أنواع السلع الغذائية من فواكه وخضروات و لحوم واسماك و جميع الأدوات الكهربائية والاجهزه المنزلية حيث يستمر هذا العرض حتي الثلاثاء فقط فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات المقدمة قبل نفاذ الكميه وانتهاء العرض.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تقدم عروض بنده وهايبر بنده جميع انواع البسكويت المصري بسعر 18.95 ريال سعودي و المعمول بالتمر و الكروسان الميني بالجبنه كما تحتوي ايضا عروض بنده علي الكب كيك و الدونات السكريه والخبز صغير الحجم كما تضم ايضا جميع المنظفات و مستحضرات التجميل والمنظفات حيث تقدم عروض هايبر بنده سائل تنظيف اليدين بسعر 13.95 ريال سعودي و كريم مبيض للوجه بسعر 22.95 ريال سعودي و وصابون سائل لليدين ديتول المضاد للجراثيم بسعر 18.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية حيث تقدم مروحه عاموديه بسعر 129 ريال سعودي و سماعات ابل اير بودس لأيفون 7 بسعر 99 ريال سعودي و مكبر صوتي بسعر 299 ريال سعودي و مكيف بسعر 1699 ريال سعودي كما تحتوي عروض بنده علي مايكرويف بسعر 199 ريال سعودي و موزع مياه و مصفف للشعر بسعر 79 ريال سعودي.

كانت هذه عروض بنده وهايبر بنده اليوم والتي قدمناها لحضراتكم كي تستفيدوا من المنتجات المقدمه في جميع المتاجر والأسواق حيث أن العرض يستمر لمده يومان فقط فسارعوا في الحصول علي المنتجات المذكورة في مجله العروض قبل نفاذها.