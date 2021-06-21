تراند الفن: أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-6-2021 في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 صباحاً - سجلت أسعار الدواجن، اليوم الاثنين، استقرارًا في السوق المحلية، وفق التعاملات الصباحية بعد أن شهدت تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، على مدار الأيام الماضية.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بالبحث عن أسعار الدواجن وشرائها، لإدخالها في العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي ضوء ما تقدمه للقارئ من خدمات يومية، أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وأعلنت أسعار الدواجن بمشتقاتها في الأسواق المحلي اليوم الأحد الموافق 20 يونيو كالآتي:

واستقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

– استقر سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

– بلغ سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

– ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

– سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

– وصل سعر الفرخة البلدي اليوم إلى 60 جنيهًا.

– بلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

– تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

– سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

– بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

– وصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش إلى 24 جنيهًا.

– وجاء سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

– وأخيرا بلغ سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة سجل نحو 27 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 29 إلى 31 جنيها.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر كيلو الدواجن البلدي سجل نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا.

سعر الكتكوت

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد بين 7 إلى 9 جنيهات.