تراند الفن: «المصادرة».. تعرف على عقوبة «التوك توك» غير المرخص في الفترة المقبلة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 صباحاً - بعد إعلان الحكومة عن خطوات جديدة لتشجيع ترخيص مركبات التوك توك والعزم على إنهاء ملف تقنين تلك المركبات، فضلا عن طرح استبدال التوك توك بسيارات فان 7 راكب، لزيادة العائد الاقتصادي لأصحاب المركبات وتشجيع وسائل المواصلات الآمنة للمواطنين، كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن الدولة جادة في إنهاء أزمة التوك توك بترخيص كل المركبات الموجودة من أجل أمن وسلامة المواطنين، واسترداد حق الدولة وتنظيم حركة المرور بالشارع والسيطرة على أي تجاوزات تنجم عن تلك المركبات.

فترة سماح للحصول على ترخيص

واضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك فترة سماح لتقنين مركبات التوك توك والحصول على ترخيص، ولن يسمح بوجود مركبات مخالفة أو غير مرخصة، مشددا على أي توك توك غير مرخص يضبط بعد الفترة التي تقر، سيكون مصيره المصادرة، بالتنسيق بين إدارات المرور والمحافظات.

القضاء على سلبيات التوك توك

وأكد المصدر، أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ضبط أداء تلك المركبات؛ للحد من سلبيات تنجم عن استخدامها، وعلى أصحاب المركبات سرعة تقنين الوضع واستخراج الرخصة المطلوبة حتى يسير بشكل رسمي، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تتيح فرصة كبيرة لتحسين دخول أصحاب التوك توك والعاملين عليه، باستبدال المركبة بسيارة فان تدر ربح وعائد كبير، وتكون مصدر أمان وسلامة للمواطنين، مع تقديم كل التيسيرات من جانب الحكومة للحصول على تلك السيارات وتسهيلات كبيرة في سداد الأقساط وفارق السعر بعد تقييم سعر مركبة التوك توك المراد استبدالها بسعر السوق.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقا كبيرا بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتجارة والداخلية بشأن تقنين مركبات التوك توك بالأماكن التي تحددها لسيرها بالمحافظات، فضلا عن فتح باب استبدال المركبات التوك توك بسيارات الفان لضبط الأمور داخل الشوارع والمياديين، وتسيير الحركة المرورية دون أي تعطيل.