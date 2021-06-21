تراند الفن: طقس الاثنين حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الإسكندرية 30 20

وادى النطرون 34 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 29 19

سيوة 35 20

بورسعيد 29 20

دمياط 27 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 19

السويس 34 21

العريش 32 19

رفح 29 19

رأس سدر 36 20

نخل 34 15

نويبع 35 25

طابا 33 20

كاترين 30 17

الطور 33 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 34 26

الفيوم 37 21

بنى سويف 37 21

المنيا 38 21

أسيوط 38 21

سوهاج 38 22

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 24

إدفو 41 24

أبوسمبل 40 24

الوادى الجديد 41 25

حلايب 32 25

شلاتين 35 26