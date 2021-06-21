فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية والتي تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب (الهروب) آليا. وأوضحت أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب: – أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية. – يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول. – يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر. – أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل. – إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما، لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الجوازات” تكشف عن شروط التبليغ عن “هروب” العمالة المنزلية آلياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.