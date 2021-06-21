تراند الفن: تنويه هام من سفارة المملكة في بنجلاديش بشأن تأشيرات العمالة المنزلية

صحيفة المرصد: أكدت سفارة المملكة في بنجلاديش، أنها حرصت منذ استئناف التأشيرات للعمالة البنجلاديشية على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم، وذلك استشعارا منها لحاجة الأسر الماسة لها.

وأهابت السفارة في بيان، بالجميع ضرورة تنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة “مساند” الرسمية.

وشددت على التعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنجلاديشية، وذلك حفظا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.