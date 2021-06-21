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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 19 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: أكدت سفارة المملكة في بنجلاديش، أنها حرصت منذ استئناف التأشيرات للعمالة البنجلاديشية على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم، وذلك استشعارا منها لحاجة الأسر الماسة لها.
وأهابت السفارة في بيان، بالجميع ضرورة تنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة “مساند” الرسمية.
وشددت على التعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنجلاديشية، وذلك حفظا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تنويه هام من سفارة المملكة في بنجلاديش بشأن تأشيرات العمالة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.