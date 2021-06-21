تراند الفن: 178 مليونا و433 ألفا و920 حالة .. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏16 دقيقة مضت مصراوي 15 زيارة

واشنطن-أ ش أ: ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و433 ألفا و920 حالة. وأفادت الجامعة – حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الإثنين – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و864 ألفا و731 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع اجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و541 ألفا و887 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 601 ألف و824 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 29 مليونا و881 ألفا و772 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 ألفا و708 حالات.

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