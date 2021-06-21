تراند الفن: أسماء الطلاب الأوئل فى الشهادة الأعدادية بالبحرالأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 صباحاً - اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي الحالي 2021 بنسبة نجاح 79,3 %، ونسبة 85,5% بالنسبة الإعدادية المهنية ونسبة 100% للمكفوفين والصم والبكم، بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر. 34 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية وأعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن 34 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بمدارس مدن محافظة البحر الأحمر وهم : -الطالبة الأولى فى المرحلة الأعدادية على مستوى المحافظة هى الطالبة ملك عمر عطية محمد بمجموع ٢٨٠ درجة -الطالب محمد حاتم عثمان بمجموع ٢٨٠ درجة مدرس. -الطالبة رحمة عبد السلام محمود عبد السلام بمجموع ٢٨٠ درجة -الطالبة اسراء انسى سعد مصطفي بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة اية احمد عبد المنعم محمد بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة حنين محمود حسين شعبان عبده بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة مريم احمد محمد احمد يوسف بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة هناء وليد محمد احمد بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالب زياد مجدى حسين على بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة مارى بطرس متي نسيم شاكر بمجموع ٢٨٠درجة الغردقة -الطالبة لقاء محمود صابر محمود بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة شيرى نشأت وهيب بسخرون مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالب سيف جمال سيد على حسن بمجموع ٢٨٠ الغردقة -الطالب فأدى نشأت فوزى بشاي بمجموع ٢٨٠ الغردقة -الطالبة بسملة يوسف حسن ابو النور بمجموع ٢٨٠ درجة بالغردقة -الطالبة سلمي محمد احمد على بمجموع ٢٨٠ درجه الغردقة -الطالبة مهرانيل حازم عبد المسيح بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة مايا هاني السيد عزت بمجموع ٢٨٠ الغردقة -الطالبة اغابي، رؤوف جمال فوزى بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة مارينا حسني شايب عطية بمجموع ٢٨٠درحة الغردقة -الطالبة اسراء احمد عباس محمد بمجموع ٢٨٠ درجة -الطالب مروان محمد احمد حمزة مجموع ٢٨٠ درجة القصير -الطالب دانيل عماد جيد يس،مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالب يونان ايهاب عوني جيد يوسف بمجموع ٢٨٠ درجة الصاعد الغردقة -الطالبة ريم عبد الباسط يمني عبد العال مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة لبانه محمد بدوى محمد بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة اسراء احمد السيد عبد العزيز عطية بمجموع ٢٨٠ درجة -الطالب عبد الرحمن حسام الدين محمد عبد اللاه بمجموع ٢٨٠ درجة -الطالب محمد جهاد محمد عبد الصادق بمجموع ٢٨٠ الغردقة -الطالبة نورهان محمد سيد احمد بمجموع ٢٨٠ -الطالبة هاجر على يونس على بمجموع ٢٨٠ -الطالبة ستيفين اشرف سامي جرجس مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة -الطالبة منه الله وائل فاروق مصطفي بمجموع ٢٨٠ الغردقة -الطالبة نيرة عبد التواب عبد الغني النوبي بمجموع ٢٨٠ درجة الإعدادية بالغردقة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2021 ويمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة إعدادية البحر الأحمر 2021، للحصول على المجموع الكلي للطالب برقم الجلوس من هنا https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/34545324546.pdf وذلك دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس للوقاية من انتشار فيروس كورونا تجنبا للزحام، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية2021 بالبحر الأحمر ، من هنـــــــــــــا https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/34545324546.pdf

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسماء الطلاب الأوئل فى الشهادة الأعدادية بالبحرالأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.