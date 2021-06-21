فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الشبان في روسيا وهو يعتدي على فتيات كانوا يجلسن ويدخن النرجيلة في الشارع أمام أحد المباني السكنية. وأظهر الفيديو المنشور لحظات هجوم الشاب على الفتيات واستخدامه الحزام الخاص به لضربهن. وبحسب “سبوتنيك”، عبر الشاب عن غضبه قائلا لهن: ” لقد سئمت من أفعالكن والأصوات التي تصدرونها والروائح التي تعم في المكان من ورائكن”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد..ردة فعل مفاجئة من شاب تجاه 3 فتيات يدخن النرجيلة في الشارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.