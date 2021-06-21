تراند الفن: طقس لطيف رغم بداية الصيف اليوم.. «الأرصاد» تكشف السبب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 صباحاً - قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الصيف بدأ اليوم ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة حتى 22 سبتمبر المقبل، موضحة أنّ البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي في هذا الفصل، إذ يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأضاف شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أنّ نسب الرطوبة عندما تكون مرتفعة فالإحساس بارتفاع درجات الحرارة يزيد، لكن أحيانا تتأثر البلاد بالمرتفع الجوي الذي يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا وتعمل على تلطيف درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وتابع مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: «رغم أنّ البداية الفعلية لفصل الصيف اليوم الإثنين، إلا أنّ البلاد ما زالت متأثرة بالمرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا الذي يعمل على تلطيف درجات الحرارة، حيث تعتبر في المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، وذلك بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي».

وأردفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوي، أنّ «درجات الحرارة في السواحل الشمالية تتراوح بين 28 و29، مقابل 34 و35 في القاهرة والوجه البحري، و36 و37 في شمال الصعيد، و41 و42 درجة في جنوب الصعيد».

وأكد شاكر أنّ يوم الجمعة المقبل سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجة أو 2، لافتًا إلى أنّ فترات الليل تشهد تأثر البلاد بنشاط رياح، ما يلطف الإحساس بدرجات الحرارة.