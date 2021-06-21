فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تشهد محافظة أسوان بمراكزها الخمس، اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ووفقا لهيئة الأرصاد سترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة لتصل لـ44 درجة. ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ43 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 11 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة. ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الاثنين، بلغت 43 للعظمى و26 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتدريجي خلال الأيام القادمة، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من بداية من اليوم كالآتي: الاثنين: العظمى 43 والصغرى 26 الثلاثاء: العظمى 43 والصغرى 27 الأربعاء: العظمى 44 والصغرى 28 الخميس: العظمى 44 والصغرى 28 الجمعة: العظمى 44 و الصغرى 28 السبت: العظمى 44 والصغرى 28 الأحد: العظمى 44 والصغرى 29 درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 43 بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، وإدفو»، وستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام القادمة، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: درجة الحرارة في أسوان اليوم 21 يونيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.